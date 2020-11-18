СК предъявил обвинение убийцам летчика Филипова в Сирии
Следственный комитет России установил личности террористов, сбивших в Сирии самолёт российского лётчика Романа Филипова, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным СК, к гибели Филипова причастны участники запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях, Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд.
Установленным лицам заочно предъявлено обвинение по статьям «участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической», «покушение на убийство» и «хищение огнестрельного оружия». Обвиняемые объявлены в международный розыск, следствие будет ходатайствовать перед судом о заочном избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майор Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Его Су-25СМ был сбит из из ПЗРК в воздушном пространстве Сирии. Филипов катапультировался, после чего вступил в неравный в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, летчик подорвал себя гранатой.
Владимир Путин присвоил Роману Филипову звание Героя России.
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