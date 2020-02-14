СК попросил у Канады материалы по убийству нацистами детдомовцев в Ейске

Следственный комитет России направил Канаде запрос о правовой помощи по делу об убийстве 214 воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году, сообщает RT.

Дети были эвакуированы в этот город из Симферополя. Когда Ейск захватили нацисты, они умертвили детдомовцев в грузовиках с газовыми камерами.

В СК попросили канадцев предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера – переводчика в зондеркоманде СС-10 «а» под руководством доктора Курта Кристмана. Оберлендер подозревается в причастности к массовому убийству. После капитуляции гитлеровской Германии ему удалось скрыться от правосудия. Он получил канадское гражданство, которого его лишили в 2019 году за попытку скрыть, что он служил в зондеркоманде.

Российский СК расследует дело по статье «Геноцид».

