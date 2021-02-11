СК по Петербургу возбудил дело против преподавателя за приставание к школьнице
Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело против учителя одного из учебных заведений города, которого подозревают в развратных действиях по отношению к школьнице, говорится в сообщении на сайте городского управления ведомства.
Как полагает следствие, учитель во время факультативных занятий не раз совершал в отношении ребенка развратные действия.
Как уточняет РИА Новости, региональные СМИ ранее сообщали о жалобах школьницы на приставание преподавателя, доследственная проверка началась после того, как в сети появилось видео, изображающие эти неуместные знаки внимания. «Интерфакс» добавляет, что речь идет об учителе ОБЖ в гимназии №42, который уже уволился.
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