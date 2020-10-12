СК обнародовал видео из квартиры бабушки нижегородского стрелка

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в Нижегородской области, где жила бабушка молодого человека, который застрелил нескольких людей в понедельник.

Видео появилось на Youtube-канале ведомства.

По рассказам очевидцев, огонь из ружья 18-летний молодой человек Данил Мохнатов открыл после ссоры с бабушкой. Сначала смертельное ранение получил сосед, который подоспел на звуки выстрелов, затем злоумышленник вышел к остановке общественного транспорта и застрелил там еще двух человек.

Сейчас идут розыски Мохнатова, который скрылся с места преступления. В Борский район направлен спецназ.

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Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:СтрельбаНижегородская Область
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