СК: нижегородский стрелок страдал депрессией
Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области молодой человек наблюдался у врача из-за депрессии, сообщает агентство ТАСС.
В пресс-службе СК рассказали, что предполагаемый убийца публиковал в соцсетях посты в поддержку деструктивных течений, а в подростковом возрасте часто проявлял агрессию. При этом на учёте у психиатра подросток не состоял.
Также в ведомстве добавили, что подозреваемый получил справки для получения разрешения на оружие в частной организации без необходимого медицинского освидетельствования.
В Борском районе Нижегородской области 12 октября молодой человек открыл огонь по местным жителям. Трое мужчин скончались, трое пострадавших, в том числе его родная бабушка, были госпитализированы. Позже было обнаружено тело 18-летнего подозреваемого с признаками суицида.
Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «халатность». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать оценку действиям (бездействию) сотрудников органов профилактики и полиции, проверить законность выдачи разрешения на оружие. Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
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