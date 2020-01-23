СК намерен арестовать сахалинского бизнесмена по делу об убийстве

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать сахалинского бизнесмена Олега Кана, которого подозревают в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает RT.

По ее словам, следствие установило, что Кан был организатором нападения. Предприниматель объявлен в федеральный розыск. В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск.

Еще один фигурант этого дела — Дмитрий Поляков — был осужден и приговорен к тюремному заключению в 2011 году.

Ранее сообщалось, что психиатрическая экспертиза историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершена. Адвокат историка Александр Почуев рассказал НСН, что пока следствие не идет навстречу ему и его подзащитному практически ни в чем.



