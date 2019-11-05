СК начал расследовать смерть подростка после удаления зуба

Следственный комитет в Москве расследует смерть 17-летнего подростка, погибшего через месяц после удаления зуба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Следствие установило, что в августе этого года подростку провели удаление зуба в клинике на юго-западе Москвы. Через несколько дней пациент вновь обратился к тому же врачу из-за начавшихся осложнений, а через месяц был госпитализирован. Несмотря на помощь врачей, мальчик погиб от сильного кровотечения.

В настоящий момент проводится судмедэкспертиза, а также возбуждено уголовное дело по 238 статье уголовного кодекса, предусматривающей наказание за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших за собой смерть человека.

