СК начал расследование пожара на «Опытном заводе Нефтехим» в Уфе

Следователи открыли уголовное дело по факту пожара на «Опытном заводе Нефтехим» в Уфе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Республике Башкортостан.

Пожар охватил территорию в две тысячи квадратных метров.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба" по факту пожара на производственной площадке предприятия АО "Опытный завод Нефтехим", произошедшего 22 декабря», - сказано в официальном сообщении.