СК начал расследование пожара на «Опытном заводе Нефтехим» в Уфе
Следователи открыли уголовное дело по факту пожара на «Опытном заводе Нефтехим» в Уфе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Республике Башкортостан.
Пожар охватил территорию в две тысячи квадратных метров.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба" по факту пожара на производственной площадке предприятия АО "Опытный завод Нефтехим", произошедшего 22 декабря», - сказано в официальном сообщении.
Ранее стало известно, что пожар начался в трехэтажном кирпичном производственном здании «Опытного завода Нефтехим» на улице Инициативная в Уфе. Сообщалось, что горит легковоспламеняющаяся жидкость. О локализации возгорания в ГУ МЧС по Башкирии сообщили в 8:44 (мск), открытое горение ликвидировано в 12:50 (10:50 мск). Сообщалось, что горит легковоспламеняющаяся жидкость и была опасность распространения огня на другие здания завода.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение технологического процесса - антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы, перегрелся.
В настоящее время идет проливка конструкций, тушение продолжается. К работам привлечены 135 человек и 45 единиц техники, уточняет РИА Новости.
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