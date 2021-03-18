СК начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта во Внуково

Следственный комитет начал проверку по факту жёсткой посадки иностранного бизнесджета в московском аэропорту Внуково, сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, 18 марта у бизнесджета иностранной авиакомпании, выполняющего технический рейс «Ницца - Москва», при посадке произошло заклинивание и надлом шасси с деформацией левого крыла.

На борту воздушного судна находились только пять членов экипажа, они не пострадали.

Ранее в аэропорту Внуково самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает RT. В результате инцидента, который произошёл 25 декабря 2020 года, никто не пострадал.