СК Белоруссии опровергает причастность убитого в Минске мужчины к протестам

В Следственном комитете (СК) Белоруссии заявили, что исчезновение и смерть 28-летнего мужчины не связаны с протестными событиями в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского ведомства.

«Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности», - заявили в СК Белоруссии.

Следователи выясняют обстоятельства смерти молодого белоруса. Отмечается, что смерть не носит криминальный характер.

«Вчера, 22 августа, в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой в Минске обнаружено тело 28-летнего молодого человека без признаков жизни. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено», - цитирует официальное сообщение ТАСС.

По данным СК, молодой человек пропал 12 августа. За это время его не задерживали и не привлекали к ответственности за участие в несанкционированных протестных акциях в Минске.





