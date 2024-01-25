Система оповещения сработала в Брянске из-за технического сбоя

Система оповещения в Брянске сработала сегодня из-за сбоя в программном обеспечении. Об этом информирует пресс-служба мэрии областного центра.

В ряде городских пабликов сегодня в первой половине дня появились комментарии от жителей о звуках сирены в некоторых микрорайонах. Как пояснили в МЧС, из-за сбоя в программном обеспечении, произошло кратковременное срабатывание некоторых устройств системы оповещения.

В мэрии уточнили, что техническое нарушение уже устранено. Поводов для паники нет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили над Брянской областью четыре украинских беспилотника. Последний из них - около 22:00, уточнили в министерстве обороны РФ.

