Систем противопожарной защиты в пансионате в Башкирии не было
Частный пансионат в селе Ишбулдино в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, не был оборудован системами пожаротушения, передает ТАСС.
В здании были лишь пожарные извещатели.
Как сообщалось ранее, 11 человек погибли в Башкирии во время возгорания в здании, в котором находился дом милосердия. Самостоятельно эвакуировались четыре человека.
Сообщение о пожаре в селе Ишбулдино поступило спасателям в 2:53. Когда на место приехали пожарные, деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади. Полностью ликвидировать пожар удалось в 6 часов утра.
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