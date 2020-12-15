Систем противопожарной защиты в пансионате в Башкирии не было

Частный пансионат в селе Ишбулдино в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, не был оборудован системами пожаротушения, передает ТАСС.

В здании были лишь пожарные извещатели.

Как сообщалось ранее, 11 человек погибли в Башкирии во время возгорания в здании, в котором находился дом милосердия. Самостоятельно эвакуировались четыре человека.

Сообщение о пожаре в селе Ишбулдино поступило спасателям в 2:53. Когда на место приехали пожарные, деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади. Полностью ликвидировать пожар удалось в 6 часов утра.

