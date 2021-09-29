Сирийские военные погибли от снайперского огня боевиков в Алеппо
Двое военнослужащих САР погибли от снайперских пуль, еще двое ранены. Об этом сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«В провинции Алеппо по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Бала и Кабатан Эль-Джебель со стороны боевиков были совершены обстрелы», - цитирует адмирала РИА Новости.
По словам Кулитя, в районе населенного пункта Руайха обстреляли из стрелкового оружия позиции сирийской армии, один военнослужащий.
Также в провинция Латакия военные были обстреляны из гранатомета, один человек пострадал. Кулить отметил, что обстрел проводился из района населенного пункта Ишакия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Иностранных болельщиков не допустят на Олимпиаду-2022 в Пекине
- Движение по Садовому кольцу в Москве перекрыто из-за горящего автомобиля
- Умерла балерина Мариинского театра Сахновская
- Названы главные причины подъема заболеваемости COVID-19
- В Сочи поезд насмерть сбил молодого человека
- Настроили. Россиянам посоветовали добиваться скидок на жилье
- В СЖР назвали блокировку Youtube-каналов RT актом политической цензуры
- Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану состоится 12 октября
- В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера Цепкало
- Путин допустил продление службы МКС после 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru