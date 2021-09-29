Сирийские военные погибли от снайперского огня боевиков в Алеппо

Двое военнослужащих САР погибли от снайперских пуль, еще двое ранены. Об этом сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Алеппо по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Бала и Кабатан Эль-Джебель со стороны боевиков были совершены обстрелы», - цитирует адмирала РИА Новости.

По словам Кулитя, в районе населенного пункта Руайха обстреляли из стрелкового оружия позиции сирийской армии, один военнослужащий.

Также в провинция Латакия военные были обстреляны из гранатомета, один человек пострадал. Кулить отметил, что обстрел проводился из района населенного пункта Ишакия.

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ФОТО: Twitter/ @BabakTaghvaee1
ТЕГИ:ВоеннослужащиеАлеппоСирия
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