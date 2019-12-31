Сирийские военные подверглись обстрелу со стороны боевиков

Военные сирийской армии подверглись обстрелу со стороны боевиков в провинции Хама. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское арабское информационное агентство SANA.

По данным агентства, в результате нападения один сирийский офицер погиб, еще несколько военных пострадали. Отмечается, что огонь был открыт ракетными снарядами.

Как пишет агентство, армия открыла ответный огонь, в результате чего уничтожила ракетные пусковые установки террористов и террористов.

