Сирийские военные подверглись обстрелу со стороны боевиков
31 декабря 201921:20
Военные сирийской армии подверглись обстрелу со стороны боевиков в провинции Хама. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское арабское информационное агентство SANA.
По данным агентства, в результате нападения один сирийский офицер погиб, еще несколько военных пострадали. Отмечается, что огонь был открыт ракетными снарядами.
Как пишет агентство, армия открыла ответный огонь, в результате чего уничтожила ракетные пусковые установки террористов и террористов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:СирияТеррористы
Горячие новости
- В Оренбургской области перекрыли трассу М-5 из-за метели
- РФ вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею, разгромив Германию
- При нападении на ДПС в Ингушетии погиб полицейский
- Посетитель галереи в Лондоне напал на картину Пикассо
- Вашингтон эвакуировал свое посольство из Багдада