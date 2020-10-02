Сирены МЧС «завоют» по всей России

Тренировка по гражданской обороне пройдет 2 октября и будет включать проверку сирен оповещения во всех регионах России, кроме Москвы, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС России.

Помимо сирен, проверят и громкоговорители. В ведомстве уточнили, что «время запуска будет определено главами регионов».

Тренировка состоится по местному времени, начиная с восточных регионов страны. Каждый регион в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне отработает действия, уместные и характерные для данной местности.

МЧС России просит граждан сохранять спокойствие.

