Сирены МЧС «завоют» по всей России
Тренировка по гражданской обороне пройдет 2 октября и будет включать проверку сирен оповещения во всех регионах России, кроме Москвы, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС России.
Помимо сирен, проверят и громкоговорители. В ведомстве уточнили, что «время запуска будет определено главами регионов».
Тренировка состоится по местному времени, начиная с восточных регионов страны. Каждый регион в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне отработает действия, уместные и характерные для данной местности.
МЧС России просит граждан сохранять спокойствие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru