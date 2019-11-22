Сильвио Берлускони попал в больницу
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Как пишет РИА Новости, он упал в хорватском Загребе во время конгресса Европейской народной партии и позже попал в миланскую клинику с ушибом.
Отмечается, что 83-летний политик не получил никаких серьёзных травм. По информации итальянских СМИ, он пострадал в давке с желающими сделать с ним фото.
Напомним, в июне 2016 года Сильвио Берлускони перенес операцию на сердце.
Между тем, в апреле 2019 года НСН писала, что бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони попал в больницу в Милане, передает издание Corriere della Sera. Известно, что недавно 82-летний Берлускони прошёл плановое обследование, его самочувствие не вызывало вопросов у врачей.
По данным разных источников, экс-премьер экстренно госпитализирован из-за болей в животе или почках.
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