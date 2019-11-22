Сильвио Берлускони попал в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Как пишет РИА Новости, он упал в хорватском Загребе во время конгресса Европейской народной партии и позже попал в миланскую клинику с ушибом.

Отмечается, что 83-летний политик не получил никаких серьёзных травм. По информации итальянских СМИ, он пострадал в давке с желающими сделать с ним фото.

Напомним, в июне 2016 года Сильвио Берлускони перенес операцию на сердце.