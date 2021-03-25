Силовики задержали жителей Сочи за вербовку в «Свидетели Иеговы»
Четверым жителям Сочи в возрасте от 48 до 56 лет предъявлено обвинение по статье «вовлечение в деятельность экстремистской организации», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, трое мужчин и женщина являются участниками религиозной организации «Свидетелей Иеговы города Сочи», которую в 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил её деятельность на территории страны.
В период с декабря 2018 по март 2020 года обвиняемые пропагандировали деятельность этой организации и вербовали местного жителя стать её участником. В настоящее время в отношении её адептов возбуждено уголовное дело, они задержаны. СК намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении их под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Сочи учащегося лицея, который хотел напасть на одноклассников, сообщает RT. Дома у подростка силовики нашли самодельные взрывные устройства и материалы о других нападениях на учебные заведения.
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