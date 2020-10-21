Силовики задержали двух участников нападения на Дагестан в 1999 году

Российские силовики задержали двух участников вторжения исламистов в Дагестан в 1999 году, сообщает ТАСС.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали, что уроженцы Ставропольского края Майлубаев Расул, 1975 г. р., и Якубов Загир, 1977 г. р., являются участниками террористических группировок Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба, которые напали на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в 1999 году в результате нападения боевиков погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Получены доказательства причастности Майлубаева и Якубова к вышеуказанным преступлениям. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных.

Петренко добавила, что следователи, сотрудники ФСБ и МВД России, продолжают устанавливать участников нападения, скрывающихся от правоохранительных органов.

