Силовики проверяют подозрительный предмет в подмосковном автобусе
20 декабря 201918:25
Оперативные службы в подмосковном Реутове приступили к проверке предмета, вызвавшего подозрения у водителя автобуса. Свёрток был оставлен в салоне на конечной остановке, сообщает ТАСС. По данным источника агентства, страннаа находка сделана в автобусе 14 маршрута возле торгового центра «Экватор».
Другие подробности происшествия пока не приводятся, официальных комментариев также не поступало.
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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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