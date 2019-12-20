Силовики проверяют подозрительный предмет в подмосковном автобусе

Оперативные службы в подмосковном Реутове приступили к проверке предмета, вызвавшего подозрения у водителя автобуса. Свёрток был оставлен в салоне на конечной остановке, сообщает ТАСС. По данным источника агентства, страннаа находка сделана в автобусе 14 маршрута возле торгового центра «Экватор».

Другие подробности происшествия пока не приводятся, официальных комментариев также не поступало.

