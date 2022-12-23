Силовики проверяют главу приграничного с Украиной района Белгородчины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что следственные мероприятия проводятся в отношении главы Вейделевского района, граничащего с Украиной, Анатолия Тарасенко.
Глава региона в своем Telegram-канале отметил, что у силовых структур есть претензии к деятельности Тарасенко на занимаемой должности. В тоже время совет депутатов уже рассмотрел заявление главы Вейделевского района об уходе с поста.
Вейделевка расположена в 12 километрах от границы с Украиной. В районе проживает больше 20 тысяч человек.
До 5 января в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. С начала проведения специальной военной операции на Украине приграничные населенные пункты Белгородчины подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+7 409 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 275 / сут.
- Захарова: в Москве учли концепцию НАТО при подготовке своей концепции внешней политики
- ВШЭ стала лучшим российским вузом по версии Forbes
- Россияне назвали стоимость новогоднего стола
- На ВДНХ с 2 по 8 января пройдет новогодний фестиваль для всей семьи
- В Чехии требуют от России гарантий о ненападении на соседей
- Песков: Указ Путина по «Газпрому» не является ответом на потолок цен
- Суд закрыл дело экс-депутата Новосибирска, который сбил ребенка
- РСА: Запчасти для автомобилей в России подорожали в среднем на 27,7%
- Матвиенко рекомендовала региональным властям покупать отечественные машины
- Экономист назвал предел падения курса доллара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru