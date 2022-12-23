Силовики проверяют главу приграничного с Украиной района Белгородчины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что следственные мероприятия проводятся в отношении главы Вейделевского района, граничащего с Украиной, Анатолия Тарасенко.

Глава региона в своем Telegram-канале отметил, что у силовых структур есть претензии к деятельности Тарасенко на занимаемой должности. В тоже время совет депутатов уже рассмотрел заявление главы Вейделевского района об уходе с поста.

Вейделевка расположена в 12 километрах от границы с Украиной. В районе проживает больше 20 тысяч человек.

До 5 января в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. С начала проведения специальной военной операции на Украине приграничные населенные пункты Белгородчины подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

