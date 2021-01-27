СМИ: Силовики пришли с обыском в московские квартиры Навального

В квартире оппозиционного блогера Алексея Навального в Марьино проходит обыск, сообщает РБК со ссылкой на директора ФБК (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов) Ивана Жданова.

«Пришли с обыском. Много «тяжелых» в масках. Начали ломать дверь», - утверждает Жданов. По его словам, силовики также пришли с обыском в квартиру к супруге политика Юлии Навальной.

Как пишет Baza, следственные действия проходят в рамках дела о нарушение санитарно-эпидемиологических норм, которое было возбуждено после несанкционированной акции 23 января в Москве. Соответствующая статья УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы за действия, которые привели к массовому заболеванию, пять лет - за смерть одного человека, семь лет - при смерти двух и более лиц. В МВД заявили, что на акции присутствовали 19 человек с коронавирусом.

Сам Навальный, который был арестован 18 января, находится в СИЗО «Матросская тишина» из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» и требуют заменить условный срок на реальный.

