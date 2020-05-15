Силовики пресекли протест торговцев в «Фуд-сити». Видео

Сотрудники МВД и бойцы Росгвардии сумели пресечь сход граждан возле рынка Фуд-сити в Москве, сообщает ТАСС. Группа уроженцев одной из республик Закавказья собрались около рынка, чтобы потребовать от арендодателя снижения цену за помещения, предоставляемые для торговли.

Руководитель пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин рассказал, что после приезда сотрудников правопорядка, работники рынка разошлись. Сход происходил на Калужском шоссе. Сейчас сотрудники полиции продолжают патрулировать это место для соблюдения общественного порядка.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых больше сотни людей, торгующих на рынке, вышли на парковке у «Фуд-сити». Недовольные продавцы вели себя довольно шумно, но до каких-то серьёзных стычек дело не дошло.

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ФОТО: pixabay.com
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