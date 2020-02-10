Сильный взрыв прогремел в Дамаске
10 февраля 202018:39
Сильный взрыв прогремел в столице Сирии. Предположительно, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль, сообщают информационные агентства. По одним данным машина была припаркована у стадиона, по другим – у дворца бракосочетаний.
Сведения о жертвах и раненых выясняются, передает «Свободная пресса». На месте взрыва работают спасатели и сотрудники силовых структур.
Как уточняет РИА ФАН, пока известно об одном раненом. Федеральное агентство новостей публикует первые фотокадры с места происшествия.
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ФОТО: lenta.ru
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