Сильный ветер в России срывает крыши и валит деревья. Видео
Крышу торгового центра снёс шквалистый ветер В Кемеровской области. Как передаёт RT, чрезвычайное происшествие случилось в городе Ленинске-Кузнецком. Из людей, к счастью, никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.
В ликвидации последствий разгула стихии задействованы все службы города — от силовых структур до коммунальщиков. Очевидцы выкладывают в сеть видео момента срыва крыши с ТЦ «Ярмарка».
Сильный ветер нарушил нормальную жизнь сразу в нескольких регионах Центральной России, после чего принялся за Сибирь, сообщает РЕН ТВ. Ураган ломает деревья, сносит остановки общественного транспорта, срывает крыши с домов.
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