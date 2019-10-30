Сильный ветер в России срывает крыши и валит деревья. Видео

Крышу торгового центра снёс шквалистый ветер В Кемеровской области. Как передаёт RT, чрезвычайное происшествие случилось в городе Ленинске-Кузнецком. Из людей, к счастью, никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

В ликвидации последствий разгула стихии задействованы все службы города — от силовых структур до коммунальщиков. Очевидцы выкладывают в сеть видео момента срыва крыши с ТЦ «Ярмарка».