Шутка жителя Кузбасса убила возлюбленную
Трагедией закончилась шутка молодого человека в Кемеровской области. В городе Мыски 21-летний парень употреблял спиртные напитки в тёплой компании своей подруги жизни и общего знакомого. Роковой момент настал, когда подозреваемый с сожительницей вышли на балкон покурить.
Молодой человек поднял девушку на руки и в шутку стал переваливать ее через перила балкона. Однако удержать подругу не сумел, и она рухнула на землю с четвертого этажа. Скорая помощь констатировала смерть женщины, пишет «Свободная пресса».
В отношении шутника возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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