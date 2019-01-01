Шутка жителя Кузбасса убила возлюбленную

Трагедией закончилась шутка молодого человека в Кемеровской области. В городе Мыски 21-летний парень употреблял спиртные напитки в тёплой компании своей подруги жизни и общего знакомого. Роковой момент настал, когда подозреваемый с сожительницей вышли на балкон покурить.

Молодой человек поднял девушку на руки и в шутку стал переваливать ее через перила балкона. Однако удержать подругу не сумел, и она рухнула на землю с четвертого этажа. Скорая помощь констатировала смерть женщины, пишет «Свободная пресса».

В отношении шутника возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

