Шторм в Петербурге: Молния убила ребенка, ветер погубил крановщика

Гроза и сильный ветер в Санкт-Петербурге привели к гибели двух человек, в том числе семилетнего ребенка. Еще несколько человек пострадали.



Вечером 18 июня молния поразила мальчика и его бабушку, которые прятались под зонтом на пляже Финского залива в Ломоносовском районе. Ребенок от разряда погиб на месте, сообщают «Невские новости».



В тот же день сильные порывы ветра уронил строительный кран высотой 54 метра. Крановщика извлекли из кабины и госпитализировали, однако полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.



Также из-за непогоды пострадали еще три человека, было нарушено энергоснабжение пяти домов, в которых проживают более девяти тысяч человек. Упали несколько десятков деревьев, повреждения получили семь автомобилей.

