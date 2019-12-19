Шторм накрыл Петербург и Ленобласть

Сильный шторм бушует на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Порывы ветра достигают 28 метров в секунду. Непогода уже приносит проблемы – во дворах происходят обрывы линии электропередач. Скоростной поезд «Ласточка», который направлялся из Пскова в северную столицу, задержан из-за сильного шквала, отмечает RT.

В связи с угрозой наводнения пришлось закрыть створки дамбы — уровень воды в Финском заливе уже увеличился выше двух метров. В Сестрорецке начинает затапливать улицы, вода непрерывно прибывает.

По расчётам специалистов Гидрометцентра, вскоре влияние циклона ослабнет.

