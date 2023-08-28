Shot: в Египте ищут пропавшую во время занятий дайвингом россиянку
В Египте ищут россиянку, которая не поднялась после ныряния с аквалангом, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации издания, инцидент произошел неподалеку от острова Гифтун, что южнее курортной Хургады. Пропавшей женщиной оказалась мать четверых детей, которая приехала в Египет в отпуск с мужем. Они нашли группу дайверов и приступили к совместному погружению с аквалангами. Группа состояла из девяти человек, но не вынырнула лишь одна россиянка.
Сейчас идет поиски женщины. По словам гидов, супруги превысили международную разрешенную глубину. На отметке более 110 метров мужчина почувствовал себя плохо и вынырнул, а пропавшая женщина продолжила погружение.
Ранее туристический автобус попал в автоаварию в провинции Караман в Турции, пострадали 26 человек, передают «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВМФ России поразил склад ВСУ с авиационным вооружением
- В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за уклонение от военной службы
- Российский логистический подрядчик H&M потребовал у компании более 245 млн рублей
- Google задолжала российским кредиторам более 20,1 млрд рублей
- Shot: в Египте ищут пропавшую во время занятий дайвингом россиянку
- Захарова анонсировала переговоры глав МИД России и Турции
- Пекари объяснили подорожание выпуска хлеба ростом затрат на доставку и зарплаты
- Полковника ВСУ заочно приговорили за обстрел Донецка к пожизненному заключению
- В жилом доме в Красногорске произошел пожар на площади 1000 квадратных метров
- Средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над Крымом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru