Shot: в Египте ищут пропавшую во время занятий дайвингом россиянку

По информации издания, инцидент произошел неподалеку от острова Гифтун, что южнее курортной Хургады. Пропавшей женщиной оказалась мать четверых детей, которая приехала в Египет в отпуск с мужем. Они нашли группу дайверов и приступили к совместному погружению с аквалангами. Группа состояла из девяти человек, но не вынырнула лишь одна россиянка.

Сейчас идет поиски женщины. По словам гидов, супруги превысили международную разрешенную глубину. На отметке более 110 метров мужчина почувствовал себя плохо и вынырнул, а пропавшая женщина продолжила погружение.

Ранее туристический автобус попал в автоаварию в провинции Караман в Турции, пострадали 26 человек, передают «Известия».

