Шквалистый ветер повалил десятки деревьев в Москве и Подмосковье

Сильными порывами ветра в Москве и Московской области накануне были повалены более 75 деревьев. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб. Источник также отмечает, что во время разгула стихии повреждения получили 10 автомобилей.

Между тем, сегодня из-за неблагоприятных погодных условий столичные коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он подчеркнул, что

Согласно прогнозу синоптиков, на протяжение этой среды в Москве ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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Добавим, на столичный регион уже обрушилась гроза. В некоторых районах прошёл сильный дождь со шквалистым ветром, порывы которого местами могут составлять до 20 м/с. Спасатели отмечают, что такой характер погоды сохраниться в регионе до 01.00 четверга, 7 мая.

В Москве и области в среду, 6 мая, действует «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный из-за дождя, ветра и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Фото: moscow.mchs.ru
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