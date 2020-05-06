Шквалистый ветер повалил десятки деревьев в Москве и Подмосковье

Сильными порывами ветра в Москве и Московской области накануне были повалены более 75 деревьев. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб. Источник также отмечает, что во время разгула стихии повреждения получили 10 автомобилей.

Между тем, сегодня из-за неблагоприятных погодных условий столичные коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он подчеркнул, что

Согласно прогнозу синоптиков, на протяжение этой среды в Москве ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 20 м/с.