Школу в Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Порядка 80 учащихся казанской школы №27 эвакуировали после сигнала о якобы заложенной в учебном заведении бомбе, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

В сообщении мэрии Казани уточняется, что детей эвакуировали в школу №41. На место происшествия кроме оперативных служб также выехал глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров.

В мэрии добавили, что сообщение о взрывном устройств оказалось ложным.

Ранее 19-летний Ильназ Галявиев устроил 11 мая стрельбу в казанской школе № 175, погибли девять человек, в том числе семеро детей, сообщает Ura.ru. Стрелок был задержан и арестован, из-за его неадекватного поведения была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.