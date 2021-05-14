Школу в Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Порядка 80 учащихся казанской школы №27 эвакуировали после сигнала о якобы заложенной в учебном заведении бомбе, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
В сообщении мэрии Казани уточняется, что детей эвакуировали в школу №41. На место происшествия кроме оперативных служб также выехал глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров.
В мэрии добавили, что сообщение о взрывном устройств оказалось ложным.
Ранее 19-летний Ильназ Галявиев устроил 11 мая стрельбу в казанской школе № 175, погибли девять человек, в том числе семеро детей, сообщает Ura.ru. Стрелок был задержан и арестован, из-за его неадекватного поведения была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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