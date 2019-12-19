Школьный автобус перевернулся в Ивановской области

Школьный автобус попал в аварию в Ивановской области. Как сообщает региональное управление МВД, он перевернулся сегодня утром в посёлке Селезнево Комсомольского района. Автобус «ПАЗ» перевозил 10 учеников в село Седельницы из деревни Бутово.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус развернуло на 180 градусов и он завалился на бок. Все дети были пристегнуты, никто из них не пострадал, отмечают «Известия». Женщина – сопровождающая отделалась ушибами. Медики помогли ей на месте. Школьников забрал другой автобус. Их уже доставили к месту назначения, уточняет РИА ФАН. По факту дорожного происшествия полиция начала проверку.

