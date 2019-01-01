Школьница в Подмосковье погибла из-за селфи

15-летняя школьница погибла в Московской области, пытаясь сделать селфи на выысоте. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», трагедия произошла в посёлке Селятино. Тело погибшей обнаружено на Теннисной улице.

Как выяснилось, девушка залезла с двумя товарищами на крышу 9-этажного дома, чтобы сфотографироваться на фоне заката. Для больше эффекта она подошла к краю, однако не удержалась и рухнула вниз.

Местные жители считают, что в трагедии частично виновата халатность коммунальных служб – предположительно вход на крышу не был закрыт на замок.

