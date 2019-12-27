В Подмосковье школьница умерла после сдачи норм ГТО

Девушка скончалась в больнице подмосковного Воскресенска после сдачи обязательных норм ГТО в местном дворце водного спорта «Дельфин» 26 декабря. Ей стало плохо через несколько секунд после начала заплыва, пишет «Московский комсомолец».

Тренер вытащил школьницу из воды, начал делать искусственное дыхание. Девушку забрала «скорая», но спасти ей жизнь не удалось: школьница скончалась через час, не приходя в сознание.

По словам отца погибшей, его дочь пять лет профессионально занималась легкой атлетикой, и проблем со здоровьем у нее не было. В день сдачи норм ГТО ей должно было исполниться 17 лет.

Согласно предварительному диагнозу, причиной смерти послужила сердечная патология. Точный диагноз станет известен после проведения судебно-медицинской экспертизы.

