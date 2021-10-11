Школьница погибла, выпав из окна в центре Москвы

Девочка-подросток погибла, выпав из окна четвертого этажа в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Несчастный случай произошел в доме 40 по Долгоруковской улице. По данным агентства, девочка погибла на месте от полученных травм.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.



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ФОТО: investmoscow.ru
ТЕГИ:Москва
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