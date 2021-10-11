Школьница погибла, выпав из окна в центре Москвы
11 октября 202122:51
Девочка-подросток погибла, выпав из окна четвертого этажа в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Несчастный случай произошел в доме 40 по Долгоруковской улице. По данным агентства, девочка погибла на месте от полученных травм.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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11 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru