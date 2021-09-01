Школьница из Петербурга попыталась сбежать в Финляндию на такси

Школьница из Санкт-Петербурга вместе с подругой попыталась убежать в Финляндию на такси. Их задержали на границе, сообщает «Интерфакс».

В полицию накануне обратилась мать 16-летней беглянки, ученицы 10 класса. Девушка отправилась гулять со знакомой по соцсетям, а позже сообщила, что останется у нее, при этом она отказалась назвать адрес подруги.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушки на такси отправились к границе, в расчёте попасть на территорию Финляндия. Вскоре автомобиль с путешественницами был остановлен на границе. Старшеклассницу уже передали родителям.

