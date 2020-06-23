Школьники сбросили кафель на голову двухлетней девочки в Подмосковье
23 июня 202016:55
Следственный комитет по Московской области начал проверку после травмирования двухлетней девочки в Балашихе — на голову ребенка с большой высоты упала кафельная плитка.
Предварительно установлено, что двое 11-летних подростков находились в подъезде на балконе на пятом этаже. Один из них поднял фрагмент кафельного плинтуса и сбросил вниз.
В результате кафель попал на голову девочки. Она попала в больницу с тяжелой травмой, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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23 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru