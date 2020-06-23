Школьники сбросили кафель на голову двухлетней девочки в Подмосковье

Следственный комитет по Московской области начал проверку после травмирования двухлетней девочки в Балашихе — на голову ребенка с большой высоты упала кафельная плитка.

Предварительно установлено, что двое 11-летних подростков находились в подъезде на балконе на пятом этаже. Один из них поднял фрагмент кафельного плинтуса и сбросил вниз.

В результате кафель попал на голову девочки. Она попала в больницу с тяжелой травмой, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиПодмосковье
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