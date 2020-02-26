Школьник ударил ножом учительницу математики в Ульяновске

Ученик восьмого класса одной из школ Ульяновска напал на учительницу математики с кухонным ножом. 15-летний школьник после этого ушёл домой – там его задержали правоохранители, передаёт РИА ФАН со ссылкой на Следственный комитет России.

59-летняя учительница госпитализирована с ранением. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и сейчас опрашивают свидетелей.

Представительница школы заявила телеканалу «360», что ни о каком конфликте между учительницей и восьмиклассником «речи нет и быть не может». В школе идёт служебная проверка, по итогам выяснится, как ученик пронёс кухонный нож. В учебном заведении есть два турникета, на входе детей встречают дежурный учитель и администратор.

