Школьник сломал юной учительнице нос в Подмосковье

В Московской области ученик школы сломал нос молодой преподавательнице. Как сообщает сайт KP.RU, ЧП случилось в средней школе села Покровское Одинцовского района. Один из школьников во время игры на перемене не заметил учительницу и повалил её на пол.

Девушка неудачно ударилась лицом, после чего пришлось вызывать скорую помощь. Медики несколько часов в ходе операции собирали кости сломанного носа. При этом претензий к ученикам и их родителям преподаватель не выдвигает.

Для всех педагогов учебного заведения проведён специальный инструктаж не тему, как избежать аналогичных происшествий в перспективе.

