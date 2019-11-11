Школьник сломал юной учительнице нос в Подмосковье
В Московской области ученик школы сломал нос молодой преподавательнице. Как сообщает сайт KP.RU, ЧП случилось в средней школе села Покровское Одинцовского района. Один из школьников во время игры на перемене не заметил учительницу и повалил её на пол.
Девушка неудачно ударилась лицом, после чего пришлось вызывать скорую помощь. Медики несколько часов в ходе операции собирали кости сломанного носа. При этом претензий к ученикам и их родителям преподаватель не выдвигает.
Для всех педагогов учебного заведения проведён специальный инструктаж не тему, как избежать аналогичных происшествий в перспективе.
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