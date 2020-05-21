Школьник из Подмосковья погиб в угнанной у родителей машине

Трагедией завершилась шалость подростка в Московской области, который угнал у отца иномарку. Поездка на Audi родителя привела к смертельной аварии. ЧП случилось в Талдомском городском округе.

Произошло это минувшей ночью в деревне Ермолино. 15-летний школьник забрал ключи от машины, пока его родители спали. На дороге Храброво — Есаулово он не справился с управлением на большой скорости. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Подросток погиб на месте происшествия, сообщает телеканал «360».

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако бригаде медиков оставалось только засвидетельствовать летальный исход.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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