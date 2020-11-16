Школьник из Пермского края спас двух провалившихся под лёд девочек
Школьник спас двух девочек, провалившихся под лёд в посёлке Юго-Камский в Пермском крае. Сообщение об этом появилось в группе посёлка в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Александры Ощепковой, классного руководителя школьника, 11-летний Слава проходил мимо двух 8-летних девочек, гуляющих по льду реки. Мальчик попросил детей выйти на берег, и в этот момент лёд под ними треснул.
Одна из девочек ушла в воду по шею, другая провалилась по колени. Слава поспешил на помощь, вытащив обеих девочек. При этом школьнику пришлось лечь на лёд, чтобы не провалиться в воду.
Как отметила классный руководитель мальчика, учителя и одноклассники гордятся его поступком, хотя сам Слава героем себя не считает.
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