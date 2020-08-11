Ширвиндт попал в автомобильную аварию
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт попал в автомобильную аварию в городе Валдай Новгородской области, говорится в сообщении на сайте города.
Как уточняется в сообщении, автомобиль артиста не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем Renault Sandero, его пассажирка с травмами руки была госпитализирована.
С Ширвиндтом и его пассажирами всё в порядке, отмечается в материалах.
Александр Ширвиндт трудится в Театре сатиры с 1970 года. Пост художественного руководителя ГБУК Москвы «Московский академический театр сатиры» артист занимает с 2000 года. Широкой публике актёр и режиссёр известен по ролям в кино- и телефильмах, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собаки» и многие другие.
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