Ширвиндт попал в автомобильную аварию

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт попал в автомобильную аварию в городе Валдай Новгородской области, говорится в сообщении на сайте города.

Как уточняется в сообщении, автомобиль артиста не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем Renault Sandero, его пассажирка с травмами руки была госпитализирована.

С Ширвиндтом и его пассажирами всё в порядке, отмечается в материалах.

Александр Ширвиндт трудится в Театре сатиры с 1970 года. Пост художественного руководителя ГБУК Москвы «Московский академический театр сатиры» артист занимает с 2000 года. Широкой публике актёр и режиссёр известен по ролям в кино- и телефильмах, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собаки» и многие другие.


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