Шестой жертвой наезда автомобиля на толпу в Висконсине стал ребенок
Восьмилетний мальчик, получивший серьезные травмы при наезде автомобиля на толпу в Висконсине (США), скончался в больнице. Об этом сообщает Associated Press.
Таким образом, число жертв трагедии выросло до шести человек.
По данным агенства, 12-летний брат погибшего мальчика был выписан из больницы после лечения.
Автомобиль врезался в участников рождественского парада, проходившего в городе Уокешо 21 ноября. На месте погибли пять человек, в возрасте от 52 лет до 81 года. Пострадали около 50 человек.
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