Шестнадцать человек погибли в ДТП под Киевом

Шестнадцать человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Киев - Чоп в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Отмечается, что автобус столкнулся с бензовозом и легковым автомобилем. Среди пострадавших шесть человек.

Авария случилась вблизи села Ситное Дубенского района. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

