Шестнадцать человек погибли в ДТП под Киевом
3 мая 202222:44
Шестнадцать человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Киев - Чоп в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Отмечается, что автобус столкнулся с бензовозом и легковым автомобилем. Среди пострадавших шесть человек.
Авария случилась вблизи села Ситное Дубенского района. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru