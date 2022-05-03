Шестнадцать человек погибли в ДТП под Киевом

Шестнадцать человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Киев - Чоп в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Отмечается, что автобус столкнулся с бензовозом и легковым автомобилем. Среди пострадавших шесть человек.

Авария случилась вблизи села Ситное Дубенского района. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТП
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