Шестерых заключенных осудили за побег из колонии в Липецке
Шестерых заключенных суд признал виновными в побеге из колонии в Липецке и назначил им от 4,5 до 12,5 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Судом установлено, что злоумышленники прокопали для побега из колонии общего режима №2 30-метровый тоннель в октябре 2024 года.
Уточняется, что заключенные копали тоннель два месяца при помощи отрезного диска, лопаты, фрагмента металлической трубы и металлического листа. Побег гражданин Таджикистана и пятеро граждан Узбекистана совершили 25 октября прошлого года.
Пятеро заключенных были задержаны сразу же, еще один — в Тамбовской области 6 ноября.
Ранее ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской колонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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