Шестерых заключенных осудили за побег из колонии в Липецке

Судом установлено, что злоумышленники прокопали для побега из колонии общего режима №2 30-метровый тоннель в октябре 2024 года.

Уточняется, что заключенные копали тоннель два месяца при помощи отрезного диска, лопаты, фрагмента металлической трубы и металлического листа. Побег гражданин Таджикистана и пятеро граждан Узбекистана совершили 25 октября прошлого года.

Пятеро заключенных были задержаны сразу же, еще один — в Тамбовской области 6 ноября.

Ранее ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской колонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

