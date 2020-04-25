Шестеро пострадали при жёсткой посадке вертолёта на Ямале
Вертолёт Ми-26 «Абакан-Авиа» совершил жёсткую посадку на площадке месторождения «Русское» в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в субботу утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
На борту находились восемь человек, трое из них — члены экипажа. По информации следственного управления на транспорте в регионе, пострадали шесть человек. У одного из членов экипажа тяжёлые травмы.
На место происшествия выехала следственная группа.
Отмечается, что в Тазовском районе сегодня сильный ветер с порывам до 10 метров в секунду.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru