Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отметил собеседник агентства, инцидент произошел в районе дома №76. Данные о пострадавших уточняется, причины ДТП устанавливаются.

По данным столичного департамента транспорта, на месте аварии работают оперативные службы. Движение по Кутузовскому проспекту затруднено в обе стороны.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДТПМосква
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