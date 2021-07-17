Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
17 июля 202102:32
Шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как отметил собеседник агентства, инцидент произошел в районе дома №76. Данные о пострадавших уточняется, причины ДТП устанавливаются.
По данным столичного департамента транспорта, на месте аварии работают оперативные службы. Движение по Кутузовскому проспекту затруднено в обе стороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru