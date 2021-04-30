Шесть детей погибли в крупном ДТП на Ставрополье
Шесть детей погибли в результате крупного ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.
По предварительной информации, на автодороге Астрахань-Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе, грузовик и автобус, пишет журнал «Профиль».
В результате аварии погибли шесть несовершеннолетних, отмечает Ura.ru. Пострадали двенадцать человек, восемь из них — дети. Все они доставлены в медучреждение.
На месте происшествия работают правоохранители, причины ДТП устанавливаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- Глава Минфина спрогнозировал уровень инфляции на конец 2021 года
- Первый поезд «Ласточка» отправился в Минск из Москвы
- Шесть детей погибли в крупном ДТП на Ставрополье
- Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу президентов России и США
- Спикер Госдумы выслушал критику прохожей пенсионерки
- Президенты Киргизии и Таджикистана договорились встретится в Душанбе
- Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии
- Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский получили государственные награды
- Благодатный огонь доставят в более чем 20 регионов России
- СМИ: Роналду попросил своего агента найти ему новый клуб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru