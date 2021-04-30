Шесть детей погибли в крупном ДТП на Ставрополье

Шесть детей погибли в результате крупного ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.

По предварительной информации, на автодороге Астрахань-Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе, грузовик и автобус, пишет журнал «Профиль».

В результате аварии погибли шесть несовершеннолетних, отмечает Ura.ru. Пострадали двенадцать человек, восемь из них — дети. Все они доставлены в медучреждение.

На месте происшествия работают правоохранители, причины ДТП устанавливаются.

