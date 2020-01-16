Шесть человек задержаны в ходе акции протеста в Париже

Полицейские задержали шесть демонстрантов на акции на митинге против пенсионной реформы в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, всего, по данным крупнейшего профсоюза Франции, в митингах принимали участие 250 тысяч человек.

Акции протеста стартовали в начале декабря после объявления правительством планируемых изменений. Реформа предполагает лишение ряд привилегий и режимов выхода на пенсию для некоторых категорий граждан, в частности, работников транспортной сферы.

Законопроект внесут на рассмотрение парламентом в феврале.



