Шесть человек задержаны в ходе акции протеста в Париже
Полицейские задержали шесть демонстрантов на акции на митинге против пенсионной реформы в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, всего, по данным крупнейшего профсоюза Франции, в митингах принимали участие 250 тысяч человек.
Акции протеста стартовали в начале декабря после объявления правительством планируемых изменений. Реформа предполагает лишение ряд привилегий и режимов выхода на пенсию для некоторых категорий граждан, в частности, работников транспортной сферы.
Законопроект внесут на рассмотрение парламентом в феврале.
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