Шесть человек стали жертвами ДТП в Удмуртии

ДТП произошло на трассе в Удмуртии, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2112 и «Камаз». Уточняется, что все погибшие находились в легковой машине, которая на скорости врезалась в грузовик.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее в сентябре сообщалось о городах-рекордсменах в Подмосковье по количеству «пьяных» ДТП. Согласно рейтингу, наибольшее число ДТП с нетрезвыми водителями за семь месяцев 2020 года произошло в Богородском округе, Павловском Посаде и Электростале Московской области.

