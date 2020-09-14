Шесть человек стали жертвами ДТП в Удмуртии
ДТП произошло на трассе в Удмуртии, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2112 и «Камаз». Уточняется, что все погибшие находились в легковой машине, которая на скорости врезалась в грузовик.
В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.
Ранее в сентябре сообщалось о городах-рекордсменах в Подмосковье по количеству «пьяных» ДТП. Согласно рейтингу, наибольшее число ДТП с нетрезвыми водителями за семь месяцев 2020 года произошло в Богородском округе, Павловском Посаде и Электростале Московской области.
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