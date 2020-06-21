Шесть человек стали жертвами ДТП под Липецком

Шесть человек погибли в ДТП в Липецкой области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

«В 11:45 поступило сообщение о ДТП в Елецком районе Липецкой области близ населенного пункта Паниковец... Погибли шесть человек», — цитирует Газета.ru сообщение ведомства.

Известно, что на дороге столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Отмечается, что в числе погибших детей нет.

